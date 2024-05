Fête du 1er mai: Le syndicat de la Senelec en symposium sur la souveraineté énergétique et les défis de la distribution Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion de la fête du 1er mai, le syndicat de la Senelec ont organisé un symposium avec comme premier theme, « Quelle politique du secteur pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du petrole ». et, le second reste les défis de la distribution et du commercial face aux transformations du secteur de l'énergie.



