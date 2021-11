Parc Des Technologies Numériques De Diamniadio : le délai de livraison repoussé de six mois En visite de chantier dans les différents bâtiments du Parc des Technologies numériques de Diamniadio (Ptn), Yankhoba Diattara a annoncé que le délai de livraison des travaux est prévu dans six mois. Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a également exprimé sa satisfaction par rapport au travail déjà accompli.

Initialement prévue en fin décembre prochain, la livraison du Parc des Technologies numériques de Diamniadio (Ptn) est repoussée jusqu’en 2022. C’est ce qu’a indique le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara.



« Le délai de livraison initial était prévu au mois de décembre 2021. Nous serons dans les délais pour le Data Center, mais pour les autres bâtiments, compte tenu des contraintes, nous allons demander aux partenaires stratégiques mais également informer l’autorité de nous accorder un délai supplémentaire de trois a 6 mois », a-t-il déclare hier lors d’une visite de chantier des différents bâtiments du Ptn.



Dans un communique parvenu à « ’As », le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications a précise que les travaux sont effectues a hauteur de 80%. ≪Il a été donne au ministre de noter avec un grand satisfecit les efforts déployés pour le respect des délais. Il ressort que globalement, les travaux sont à 80%, malgré les contraintes hivernales et les lenteurs dans la livraison du matériau causées par le renchérissement des couts du fret dus à l’impact de la pandémie à Coronavirus sur le transport maritime mondial.



Le Parc des Technologies numériques de Diamniadio est compose d’un Data Center conçu en Tiers 3 sur une superficie de 4000 m2, de trois tours de sept étages édifiées sur 14.000 m2, d’un Centre d’innovation pour les Start up, d’un Centre de production audiovisuelle et de contenus digitaux, d’un Centre d’études et de recherche, d’un Centre de formation et d’un bâtiment administratif.

L’As



