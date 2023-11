Parc industriel du Sénégal : Environ 2156 entreprises dénombrées en 2022

Lors de la rencontre, le ministre Moustapha Diop est revenu sur la politique industrielle du Sénégal. Il a indiqué que la mise en œuvre de la nouvelle politique et la stratégie d'industrialisation du Sénégal 2021-2035, validée en octobre 2021, par le Chef de l'Etat et qui est adossée à la vision définie dans le Pse pour l'industrie, permettra de doter notre pays d'un secteur industriel diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable, pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035.



Relativement à l’état des lieux du secteur industriel, le ministre a souligné que, en 2022, le parc industriel du Sénégal comptait environ 2 156 entreprises essentiellement dominées par les 292 petites et moyennes industries (Pmi) qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Selon Moustapha Diop, l'essentiel de ces entreprises industrielles sont localisées dans les régions de Dakar (91%), Thiès (5%), Saint-Louis (1%), et Ziguinchor (1%). En outre, il a annoncé que le secteur de l'agroalimentaire reste prédominant avec 63%, suivi du secteur mécanique et métallurgie (10%), bois, papier, carton et imprimerie (9%), chimie et plastique (7%), énergie (6%), textile, habillement, cuirs et peaux (3%) et autres industries (2%). Par ailleurs, le ministre précisera que la création de richesses dans l'industrie, mesurée par la valeur ajoutée, s'est aussi améliorée, durant les quatre dernières années (2019-2022), avec une progression moyenne annuelle de 8,7%. Le poids de l'industrie dans le PIB est de 21% en 2022, dira-t-il. Cependant, il fera noter que cette création de richesses relève surtout des grandes entreprises qui représentent en moyenne plus de 90% de la valeur ajoutée et seulement 7,5% de l'effectif du parc industriel.

Adou FAYE

Le projet de budget 2024 du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries est arrêté à 50 776 817 261 FCfa en autorisations d’engagement (Ae) et 16 778 232 761 FCfa en crédits de paiement (Cp). Il a été adopté hier lors de la session plénière de l’Assemblée nationale.Source : https://www.lejecos.com/Parc-industriel-du-Senegal...