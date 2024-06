Parc transport public urbain: 500 taxis à gaz neufs réceptionnés à Thiès

500 taxis à gaz neufs ont été réceptionnés, ce jeudi 13 juin 2024, à Thiès, dans le cadre d’une convention initiale signée en février 2021 et entrant dans le cadre d’un programme de renouvellement du parc de transport public urbain, avec 2000 taxis urbains neufs montés au Sénégal. Une initiative qui, selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadj Malick Ndiaye, qui a présidé la cérémonie, vise à « améliorer la sécurité routière en remplaçant les véhicules vétustes ».



Saisissant l’occasion pour échanger avec les acteurs de l’écosystème des transports terrestres dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, le ministre a rappelé que cette initiative fait partie d’un programme de modernisation des transports publics dans notre pays, lancé sous le régime du président Abdoulaye Wade et visant à améliorer la sécurité routière en remplaçant les vieux véhicules, souvent impliqués dans les accidents. Un projet qui a donc pour but de moderniser le système de transport et de remplacer les véhicules obsolètes.

