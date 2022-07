Parcelles-Assainies : Amadou Ba ne lâche pas les visites de proximité : Du côté des Parcelles-Assainies, Amadou Ba poursuit ses visites de proximité. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances ajeté son dévolu sur les unités 15, 17 et 20.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

“Moussa Sy travaille avec ses équipes, adopte une autre stratégie. Mais retenez qu'il est au service du chef de l'État et donc de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet”.



Par cette déclaration, Amadou Ba a voulu être clair sur l'union des forces établie au niveau des Parcelles-Assainies. Pour ceux qui disent que voter Benno Bokk Yaakaar le 31 juillet, c’est valider la troisième candidature de Macky Sall, Amadou Bâ dit non. “C'est le discours de cette catégorie qui, en réalité, n'a pas de programme à proposer aux Sénégalais. Donc, cette question du troisième mandat est une échappatoire inespérée pour eux”, argue-t-il.



Sur sa stratégie depuis le début de la campagne, l'ancien ministre a voulu aussi apporter quelques précisions. “Cela ne signifie guère que nous allons axer toute notre campagne sur le porte-à-porte. L'occasion de la Tabaski est juste belle pour ne pas la saisir. Cette opportunité festive nous permet, en effet, de rendre visite aux guides religieux de notre commune. Et aujourd'hui, les familles Socé et Dramé sont à l'honneur”, justifie-t-il.



Il poursuit : “Une fois cette étape bouclée, nous irons voir les ASC, les femmes et les groupements d'intérêt économique, etc. Toutes les composantes de la commune des Parcelles-Assainies auront droit à notre oreille la plus attentive. Nous enquérir directement des préoccupations des Parcelloises et Parcellois nous permettra d'être dignement leurs représentants au sein de l'hémicycle.”



Amadou Ba semble accorder une importance capitale à cette façon de faire. Mais d'ici la deuxième semaine de campagne, l'ancien ministre des Affaires étrangères compte quitter son fief des Parcelles-Assainies. Pour, dit-il, “mener la campagne dans d'autres localités, dans le Sénégal des profondeurs

Enquete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook