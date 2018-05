Parcelles Assainies : La Nigériane Evelyne Manou avorte, suite à une bagarre avec sa colocataire Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné mercredi dernier, la mère célibataire Eléonore Gomis à trois mois d'emprisonnement ferme pour coups et blessures volontaires. La prévenue doit également allouer la somme de 700 mille francs à sa victime Evelyne Manou.

La mère célibataire Eléonore Gomis avait comparu en même temps que son compagnon, El Hadji Mandiogou à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar mercredi dernier. C'est la Nigériane, Evelyne Manou qui leur reprochait les faits de coups et blessures volontaires et de vol en réunion, portant sur la somme de 105 mille francs et une tablette.



Tout est parti d'une bagarre qui a éclaté entre les deux dames qui logeaient le même appartement sis aux Parcelles Assainies. La dame Evelyne Manou ayant décidé de déménager avec son mari puisque n’étant plus en de bons termes avec la prévenue, cette dernière lui a intimé l'ordre de défaire ses bagages pour qu'elle vérifie si elle n'a pas volé ses ustensiles de cuisine. Ce que la partie civile a refusé, avant qu'une altercation ne s'ensuive et, à la suite de laquelle, elle aurait avorté de sa grossesse d'une durée de trois mois du fait des coups de poings qu'elle aurait reçu au niveau de son bas ventre.



Au moment où le compagnon de son antagoniste, El Hadji Mandiogou aurait profité de la situation pour subtiliser ses 105 mille francs et sa tablette.



Des accusations que le couple a énergiquement contestées à l'enquête préliminaire comme devant le prétoire. « Je ne l'ui en aucun moment administré des coups au niveau de son bas ventre. Elle m'a tiré par les cheveux, j'en ai fait de même à son encontre », nie la native de Ziguinchor Eléonore Gomis.



Et El Hadji Mandiogou, entrepreneur de son état, domicilié à Yenne, de renchérir : « Je n'ai pas volé son agent ni sa tablette. Je me suis juste limité à les séparer »



Pour sa part Me Amadou Sow a réclamé 2 millions 500 mille francs à titre de dommages et intérêts. D'après la robe noire qui a versé une échographie de sa cliente et un certificat médical qui atteste d'une grossesse de trois mois, les faits sont constants à l'encontre des prévenus.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis six mois ferme contre Eléonore Gomis. Et, la relaxe pour son compagnon El Hadji Mandiogou.



Le conseil de celui-ci, Me Mouhamadou Moustapha Dieng a aussi plaidé la relaxe. Il a souligné par ailleurs, que la date exacte de l'avortement de la partie civile n'a pas été mentionnée dans le certificat médical. En outre, le mari de celle-ci, dit-il, avait demandé depuis le mois de janvier à son bailleur de lui accorder un délai pour le paiement du loyer. Vu que sa femme venait d'avorter.



Me Tidiane Diallo, avocat de la prévenue a sollicité la relaxe pour le chef de vol. Et, une application bienveillante de la loi pour le délit de coups et blessures volontaires.



Des plaidoiries qu'a suivies le juge lors de son délibéré, en condamnant la dame Eléonore Gomis à trois mois d'emprisonnement ferme pour coups et blessures et, à payer 700 mille francs à sa victime. Avant de prononcer la relaxe de son petit ami El Mandiogou Ndiaye.















KADY FATY Leral

