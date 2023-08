Parcelles Assainies : Les conseillers municipaux exigent la libération de leur maire Djamil Sané, Le maire de la commune des Parcelles assainies (Dakar), Djamil Sané, a été arrêté et envoyé en prison, dans le cadre des manifestations qui ont suivi l'arrestation de leur leader Ousmane Sonko. Mais son emprisonnement fâche ses collaborateurs.

Le collectif des conseillers municipaux de Parcelles assainies réclame ni plus ni moins que la libération de Djamil Sané. Le collectif a tenu une conférence de presse pour taper sur la table. Soixante quatre (64) conseillers municipaux sur 74 étaient présents à la rencontre.



Selon les collaborateurs et proches du maire Aboubacar Djamil Sané, cette arrestation est surprenante et inattendue. "Nous les conseillers et premiers collaborateurs du Maire des Parcelles assainies déplorons avec la plus grande énergie l’arrestation arbitraire et surprenante, mais aussi inattendue du premier magistrat de la commune. Son séjour en prison porte un sérieux coup non seulement à la population de ladite commune, mais aussi à la volonté populaire », a fait savoir Mbaye Niang.



Les conseillers municipaux ont apporté tout leur soutien à leur édile. Ils soutiennent que l'arrestation de Djamil Sané est injuste et injustifiée. « C'est la chasse à l'opposant qui ne dit pas son nom », ont-ils martelé en chœur.



À l’occasion de cette rencontre, le collectif des conseillers municipaux de la commune des Parcelles assainies de Dakar ont fait montre de leur étonnement, car disent-ils, Aboubacar Djamil Sané, a toujours agi en apôtre de la paix, du consensus, de l'unité et de la stabilité, aussi bien dans la gouvernance de la commune que dans ses activités politiques.



« Nous exprimons notre indignation devant l'arrestation de notre maire, sans fondement valable comme en témoigne les multiples retours de parquet », pestent-ils.

