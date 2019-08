Parcelles Assainies : Moussa Sy a entamé le déguerpissement des cantines autour du stade Il l’avait annoncé, c’est fait depuis aujourd’hui. Le maire des Parcelles Assainies a entamé le déguerpissement autour du stade municipal de sa localité, en enlevant les 73 cantines qui bordent l’infrastructure sportive en cours de rénovation.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2019 à 16:49

Un bras de fer était né entre le maire des Parcelles Assainies et les commerçants, qui rejetaient les 136 millions proposés par la municipalité en guise d’indemnisation.

Ils en réclamaient plus d’un milliard. Moussa Sy avait promis d’enlever les cantines de force si les commerçants ne revenaient pas à de meilleurs, affirmant que les montants qu’ils réclament ne correspondent nullement à leurs investissements.

Un site de recasement a été proposé aux commerçants, vers le marché Dior.



