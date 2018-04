Parcelles Assainies : Un enfant retrouvé mort à intérieur d'un véhicule

Le quartier de l'unité 14 des Parcelles Assainies s'est réveillé sous le choc. Deux enfants ont été retrouvés asphyxiés après avoir été coincés dans une voiture, rapporte la Rfm dans son édition de 12 heures. L'une des victimes, nommé Amadou Tidiane Sall a succombé à l'asphyxie.



Quant à l'autre, Modou Sané, dans un état très critique, mal en point et présentant des traces de blessures, il a été acheminé à l'hôpital. Madame le commissaire des Parcelles assainies informe que les enfants auraient trompé la vigilance des parents pour s'enfermer dans cette voiture dont le propriétaire ne vient que les week-ends. On en saura plus avec l'enquête.