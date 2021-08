Parcelles Assainies / Venu présenter des condoléances: Alioune Ndoye chassé et déclaré persona non grata Le Maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, venu présenté ses condoléances à Assane Dicko, responsable du mouvement, « Takhawou Dakar », a vécu une mésaventure regrettable cet après midi, aux Parcelles Assainies Unité 19. N’ayant respecté les régles d’éthique de son parti, consistant à informer le responsable local de zone, avant d’effectuer tout déplacement, Alioune Ndoye à la tête d’une délégation a buté sur le veto de ses camarades de Parti des Parcelles Assainies.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Le respect des règles de parti semble être de rigueur dans le parti socialiste. Le calvaire vécu cet après-midi par le Maire de Dakar-Plateau aux Parcelles Assainies Unité 19 en atteste fort. Bafouant le protocole habituel pour aller présenter des condoléances, Alioune a buté sur le véto de ses camarades de parti.



Ainsi, informé via d’autres canaux de la venue du Ministre de la pêche et de l’économie maritime, Mamoudou Wane, coordonnateur du Parti socialiste aux Parcelles Assainies a effectué un transport sur les lieux. Ce dernier, très frustré de la démarche unilatérale d’Alioune Ndoye a décidé de lui faire un rappel à l’orthodoxie. Ledit coordonnateur contestataire accuse Alioune Ndoye d’avoir agi en anarchiste pour saper le moral de ses camarades de parti dans tous ses déplacements.



Séance tenante, ils ont perturbé la rencontre avec des échanges de propos aigre-doux. Bien tancé, le maire Alioune Ndoye a fini par vaquer afin de rentrer sans anicroche. « Alioune Ndoye est un anarchiste. Il ne respecte pas les règles du parti. A chacun de ses déplacements, il fait tout pour ne pas informer les responsable ou coordonnateur du parti.



Cette fois-ci, nous refusons de le laisser faire comme bon lui semble. Le parti a des règles », a confié le coordonnateur du Parti socialiste des Parcelles Assainies, Mamoudou Wane.



Certains leaders sur place témoignent qu'Alioune Ndoye est habitué des faits. Depuis un certain temps, il vit un libertinage absolu au sein du parti. Une situation très déplorable qui doit être arrêtée avant d’en arriver à des tensions politiques irréparables.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos