Paris: dans le 13e, une rue rebaptisée "l'allée des rats"

Dans ce quartier, les rongeurs sont particulièrement nombreux et se nourrissent des déchets laissés par des passants et viennent traîner près des poubelles des restaurants à proximité.



"On observe qu'il y en a de plus en plus. Maintenant, ils s'approchent de nous, ils viennent même à côté de nous. Ils n'ont même plus peur", résume Jérémy, manager d'un restaurant installé à proximité.



Si les riverains sont excédés par ces nuisibles, ils sont aussi concernés par l'image renvoyée par la présence des rats. "C'est vraiment dommage, parce que c'est l'image de Paris, c'est la propreté. Pour moi qui habite ici, ça va, mais pour les gens qui viennent visiter Paris, qui voient ça, ce n'est pas bon pour le tourisme", constate Mehdi, habitant du quartier.



L'année dernière, la mairie de Paris a pourtant mis en place un programme de dératisation à l'échelle de la capitale. Des opérations de dératisation ont notamment eu lieu dans les parcs parisiens. Il a aussi été décidé d'installer des grilles "anti-évasion" sur les plaques d'égout pour empêcher les rats d'en sortir ou de limiter l'accès aux déchets avec des conteneurs fermés. Malgré cela, les rats sont toujours là. La municipalité en appelle aussi au civisme.



"Quand on laisse de la nourriture traîner, c'est déjà désagréable, ça coûte de l'argent pour nettoyer mais ça permet aussi de nourrir ces petites bêtes désagréables", souligne Jérôme Coumet, maire PS du 13e arrondissement.



Progressivement, la ville doit aussi déployer de nouvelles poubelles fermées, moins accessibles aux rongeurs.



Bfmtv