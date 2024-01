Parlement de la CEDEAO : Le message de Guy Marius Sagna, après son élection

"Nuyu naa la, J'ai été élu député au parlement de la CEDEAO ce 29 décembre 2023. Nous sommes six à représenter le Sénégal au parlement de la CEDEAO. À ce parlement de la CEDEAO, je vais représenter tous les peuples de l'espace CEDEAO. Je vais représenter et renforcer le panafricanisme des peuples des 15 pays membres de la CEDEAO. Je vais faire du mieux que je peux, pour mériter la confiance des leaders de Yewwi Askan Wi et de mes collègues députés.



Je vous informe aussi que depuis le mois d'octobre 2023, je ne suis plus le premier président de la commission Contrôle et Comptabilité du budget de l'Assemblée nationale.



Je remercie les leaders de Yewwi Askan Wi et mes collègues qui m'avaient envoyé en mission. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour informer et expliquer au peuple, que cette commission ne s'est jamais réunie, n'a jamais fait le travail de contrôle du budget de l'Assemblée nationale.



Un pays - le Sénégal - qui va mendier du blé et à manger pour son peuple et qui accepte la charité d'autres peuples, ne peut pas se permettre d'avoir une Assemblée nationale qui refuse la reddition des comptes.



De même, le Sénégal - un des 30 pays les plus pauvres de la planète - ne peut se permettre par exemple, de faire un renoncement fiscal de 136 milliards de francs Cfa en 2022, au profit de la Sabadola Gold Operation, filiale de Endeavour Mining Corporation, qui a distribué à ses actionnaires 300 milliards de francs Cfa de dividendes en 2022.



Je vais continuer à l'Assemblée nationale du Sénégal et au parlement de la CEDEAO, d'être le député du peuple sénégalais, le député des peuples de la CEDEAO. Leur représentant, leur serviteur.



La lutte continue pour un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine, unie et prospère. Ensemble, nous vaincrons.











Guy Marius Sagna

Député de la XIVe législature

Député de la CEDEAO



Bonne journée !