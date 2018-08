Parrainage : Assane Ba : « C’est une farce, un système de filtrage pour … »

Au sortir de la réunion convoquée par le ministre de l’intérieur, ce lundi, à Dakar, pour les besoins du parrainage (documents), le représentant du candidat indépendant, José Emmanuel Sarr, Assane Ba a évoqué des manquements à ce parrainage. Pour lui, « La presse nationale et internationale et l'opinion publique doivent être informées de ces manquements à ce parrainage, considéré d'une farce, d'un système de filtrage pour recaler de potentiels candidats ».



Il demande d’impliquer tout le monde pour combattre ce mascarade politique et mettre la pression à Macky Sall pour qu’il recule. En effet, il souligne : « Macky Sall est actuellement minoritaire dans le pays ». On doit lui forcer à reculer. On doit organiser des marches, des conférences publics, entre autres ».



Thierno Malick Ndiaye