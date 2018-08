Parrainage - Cheikh Bamba Dièye : "On est obligé de…"

Le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye prendra part à la réunion ce lundi à la Direction générale des élections (Dge). L'opposant a réagi à la convocation du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, dans la perspective du démarrage des opérations de collecte de parrainages.



"Est-ce qu'on peut ne pas y répondre ?", s'interroge Cheikh Bamba Dièye, repris par la Tfm. L'opposant estime que c'est des lois qui ont été votées, des lois malheureuses, inefficaces et attentatoires à la démocratie. "En réalité, si nous voulons aider les Sénégalais, on est bien obligé de prendre cette voie tortueuse pour combattre, cette loi qui nous rappelle les régimes sombres, les pires dictatures. Cette option permettrait à faire nécessairement ce qu'il faut pour aider les citoyens à se libérer de ceux qui aujourd'hui, ne portent plus les promesses qu'ils avaient faites en 2012."

