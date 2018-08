Parrainage : La collecte des signatures démarre lundi

La collecte des signatures démarre lundi sur l’ensemble du territoire national, pour le parrainage des candidats à l’élection présidentielle du 24 février prochain.



Selon le ministre de l’Intérieur, contacté par la Radio Futurs Médias (Rfm), le formulaire pour la collecte des signatures sera disponible lundi.



Aly Ngouille Ndiaye va publier incessamment deux arrêtés, l’un portant sur le modèle de formulaire de parrainage et l’autre sur la caution fixée à 30 millions de francs Cfa.



Sur le nombre de signatures requis, Aly Ngouille parle d’un plancher (minimum) de 53. 000 et d’un plafond (maximum) de 67.000 signatures.



Les candidats, ajoute le ministre, doivent déposer leurs dossiers de parrainage au plus tôt à partir du 11 décembre et au plus tard, le 26 décembre 2018, conformément aux dispositions du Code électoral, qui indique que les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidature 75 jours au plus et 60 jours au moins avant le démarrage du scrutin.















Igfm