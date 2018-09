Parrainage et fraude : des électeurs reçoivent des sms et appels de Macky

La coalition du président Macky Sall a démarré sa collecte de signatures depuis fort longtemps. Et pour preuve, nous détenons un élément qui le confirme. La plupart des électeurs victimes de ces pratiques sont illettrés. Le 26 avril 2018, un message a été envoyé sur le téléphone portable d’un citoyen sénégalais avec le nom de Macky Sall. Le message dit : « je vous remercie vivement du soutien : votre code de parrainage est : 009625692 ».



Le second message contient le même contenu, avec une différence du code de parrainage qui est : 08943357. Les personnes qui ont reçu le message seraient bénéficiaires des bourses familiales.



Alors, tout laisse penser que la base de données des bourses familiales semble être versées sur les fichiers de parrainage du candidat Macky Sall, sans le consentement des bénéficiaires.



Dakartimes

