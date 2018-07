Partage des ressources pétrolières: La Guinée-Bissau réclame un plus au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Après la Mauritanie, la Guinée-Bissau tape du poing sur la table et demande plus sur le partage des ressources pétrolières.



En effet, selon « Les Echos » qui donne l’information, un collectif citoyen composé de personnalités Bissau-Guinéens dont l’ancien chef de la diplomatie, Joao José Fernando Casimoro, Miguel de Barros et Francisca Znha Va, a adressé un manifeste au président José Mario Vaz à qui il «ordonne », le report des négociations avec le Sénégal et, surtout, d’être ferme dans les négociations à venir.



Ceci, pour exiger «la recherche d’un nouveau pourcentage plus réaliste et contre le déséquilibre extrême qui caractérise la division des gains sur les ressources pétrolières et halieutiques dans l’espace commun dans l’accord précédent ».



Pour rappel, un accord précédent sur le partage de ces ressources entre les deux pays, donne 15% à la Guinée Bissau et 85% au Sénégal.



La Guinée-Bissau a contesté puis obtenu, une renégociation en vue de l’établissement d’un nouvel accord de ces ressources. Une rencontre entre les deux pays devrait avoir lieu, ce mercredi 25 juillet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook