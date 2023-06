Partenariat : Dakar et Lisbonne renforcent leur coopération économique et commerciale

À Lisbonne (Portugal) dans le cadre d’une visite d’Etat, le Président Macky SALL a été reçu, avec les honneurs, au Palais national de Belém, par le Président portugais Marcelo Rebelo De Sousa.



D’après le service communication de la présidence de la République, les deux dirigeants ont eu un entretien en tête-à-tête avant de répondre aux questions des journalistes.



Aussi, note la présidence de la République, les deux Chefs d’Etat ont procédé, également, à une signature d’accords de partenariat pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, renseigne SudQuotidien.

