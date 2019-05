Parti socialiste: le secrétariat exécutif renouvelle sa "confiance totale" à Tanor

Le secrétariat exécutif national du Parti socialiste (PS), réuni samedi à Dakar, a renouvelé "sa confiance totale" au secrétaire général de la formation socialiste, Ousmane Tanor Dieng, dont il approuve "l’ensemble des orientations" et décisions dans le cadre la gestion de l’actuel pouvoir, a annoncé Serigne Mbaye Thiam, un de ses membres.



"Le secrétariat exécutif national renouvelle sa confiance totale ainsi que sa fidélité à son secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng, et approuve l’ensemble des orientations qu’il a dégagées et toutes les décisions qu’il a prises dans le cadre de BBY et de la gouvernance du pays", a-t-il déclaré.



Serigne Mbaye Thiam faisant le compte rendu de la 67e session du secrétariat exécutif national, à la Maison du PS, sous la présidence de la secrétaire générale adjointe de cette structure, Aminata Mbengue Ndiaye.



"Examinant au cours de ses travaux la vie du parti, le secrétariat exécutif national a noté avec satisfaction, la bonne évolution de la vente des cartes et le début de opérations de renouvellement" au PS, a rapporté M. Thiam.



Aussi le secrétariat exécutif national du PS exhorte-t-il "l’ensemble des responsables de coordination à parachever dans les meilleurs délais, cette importante opération qui constitue un préalable pour le déclenchement des renouvellements dans un esprit de camaraderie, d’ouverture, de rassemblement, d’unité et de consensus".



Concernant la vie politique nationale, a ajouté Serigne Mbaye Thiam, "le secrétariat exécutif national s’est réjoui de la reconduction par le chef de l’Etat", Macky Sall, réélu fin février pour un second mandat, ainsi que "des ministres Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, dans le nouveau gouvernement, formé à l’issue de l’élection présidentielle du 24 février 2019".



Cette reconduction "traduit une confiance renouvelée" à l’endroit de ces deux responsables socialistes, le secrétariat exécutif national félicitant "tous les membres du gouvernement et leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs missions", selon le compte rendu lu par Serigne Mbaye Thiam.



Sous ce même registre, le secrétariat exécutif national "approuve les orientations dégagées par le chef de l’Etat tendant à accélérer et à accroître les performances économiques afin d’atteindre les objectifs du PSE (le Plan Sénégal émergent), au cours de son second mandat, pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations", a poursuivi Serigne Mbaye Thiam.



Le secrétariat exécutif a par ailleurs "salué l’initiative d’ouverture d’un dialogue national inclusif lancé par le chef de l’Etat et a réitéré toute sa disponibilité, toute la disponibilité du parti socialiste à y prendre part sans préalable dans l’intérêt exclusif de notre pays", a-t-il conclu.



