Participation de la liste nationale de Benno aux législatives : Seydou Gueye n’en doute pas La liste nationale de Benno Bokk Yakaar participera bel et bien à cette élection législative du 31 juillet prochain. Ces assurances sont du porte-parole du parti l’Alliance pour la République (APR), sur les ondes de la Radio futur média (RFM), à l’émission Grand jury de ce dimanche 22 mai 2022.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne suis pas dans le doute. Je ne peux pas faire une proposition sur des questions ouvertes, mais non tranchées, puisque que je reconnais l’autorité des instances et des institutions pour trancher ce type de litige, a-t-il déclaré tout en estimant que naturellement la liste de Benno participera aux élections.



« La liste qui est en compétition , c’est la liste des titulaires qui n’est jamais épuisé, puisque personne ne va jamais remporter la totalité de la liste nationale. Et comme c’est la régle, les suppléants vont prendre le relais, si jamais telle est la situation, viendront en concurrence les 53 qui sont inscrits sur la liste des titulaires, avant qu’on ne puisse solliciter d’autres. Donc ce n’est pas un gros problème »



Poursuivant, il dira que c’est leur liste des suppléants qui est en cause et qu’il existe une jurisprudence dans ce sens. Même si par ailleurs, il estime qu’il va falloir le laisser aux juristes pour qu’ils invoquent les dispositions législatives qui sied.



« En tout cas, Déthié Fall n’a aucune qualité pour invalider notre liste. Son droit s’est limité à constater et à exercer son recours« , estime-t-il.



sudquotidien.sn



