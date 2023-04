Participation du Sénégal aux Assemblées générales annuelles du FMI et de la BM Le Ministre des Finances et du Budget, Amadou Moustapha Bâ et le Ministre de l’Economie et du Plan, Oulimata Sarr, prennent part aux Assemblées Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, qui se déroulent du 10 au 16 avril 2023 à Washington. Cette importante rencontre porte sur les défis les plus urgents pour favoriser la croissance, l’équité et la prospérité pour tous.

Les vingt-trois pays du continent se sont unis pour parler d’une même voix, pour défendre les priorités africaines.



Pour rappel, au mois d’octobre dernier, la Banque Mondiale avait proposé au Ministre de Économique, du Plan et de la Coopération, d’assurer la présidence du Réseau pour le développement du capital humain.



À ce titre, Oulimata SARR avait présidé la session ministérielle de la Banque sur le thème "Protéger et renforcer le capital humain dans le contexte de la crise alimentaire mondiale". La session avait, entre autres, examiné les mesures de protection sociale que les Etats devraient prendre pour soulager les couches sociales vulnérables, à l’image des concertations pour la lutte contre la vie chère que le Président Macky Sall a lancées le 26 septembre 2022.



Le Ministre des Finances et du Budget avait, pour sa part, rappelé le plaidoyer du Chef de l'État pour la réallocation de cent milliards de dollars de droits de tirages spéciaux (DTS) détenus par des pays développés, en faveur des pays africains.



En marge des Assemblées Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, accompagnée de l’Ambassadeur Mansour Elimane Kane, a également rencontré les Senior Advisors du Sénateur Risch et du Sénateur Scott. Les Sénateurs sont membres de la Commission des Affaires Etrangères du 117e Congrès.



Cette Commission des Affaires étrangères est l'une des plus anciennes Commissions du Sénat, remontant à 1816. Les membres de la Commission travaillent sur la législation en matière de politique étrangère, assurent le contrôle des agences de politique étrangère et examinent les traités internationaux. La Commission supervise également les opérations et le financement des programmes d'aide au développement à l’étranger.



