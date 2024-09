Pas de confrontation avec Lat Diop: Mouhamed Dieng de 1XBET Sénégal ne s'est présenté

La confrontation présentée comme décisive et annoncée pour hier mardi, entre Lat Diop et son accusateur, le patron de 1Xbet Sénégal Mouhamed Dieng, n’a pas eu lieu. Ce dernier avait pourtant confirmé qu’il allait honorer la convocation des limiers de la DIC, pour une confrontation avec l’ancien DG de la Lonase. Hors du territoire national, Mouhamed Dieng devait rentrer hier soir. On ignore les raisons de ce faux bond posé par le natif de Guédiawaye. Cette situation a obligé Lat Diop à retourner au commissariat du Port, où il passe les nuits depuis son arrestation samedi dernier, rapporte "Le Témoin".



En principe, sa garde-à-vue qui avait été prolongée de 48h, expire ce mercredi, à 20h. Si la confrontation ne se tient pas aujourd’hui, les limiers de la DIC seront obligés d’amener Lat Diop devant le Procureur du Pool financier judiciaire, qui va décider du sort de l’ancien ministre. Le maître des poursuites aura le choix entre laisser libre Lat Diop, faute de charges suffisantes ou l’envoyer en prison, en désignant un juge d’instruction pour instruire le dossier.