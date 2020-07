Pas de vacances gouvenementales 2020: Le Président Sall exige un fonctionnement adéquat des services de l’Etat

Le Chef de l’Etat, abordant le contexte global de sortie de l’état d’urgence, a informé les ministres qu’il n’y aura pas de vacances gouvernementales en 2020.



Il a demandé aux ministres de prendre toutes les dispositions idoines pour le fonctionnement adéquat des services de l’Etat et un retour rapide à la vie économique et sociale normale, dans la sécurité sanitaire.

