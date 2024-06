Passation au journal Le Soleil: Lamine Niang s’installe

Yakham Mbaye a fait ses adieux au Soleil. Il a passé le témoin, hier, à son successeur, Lamine Niang. Le responsable du Pôle Conseils et stratégies du Secrétariat national à la Communication de Pastef a dévoilé ses ambitions. «S’adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir le lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. Nous devons moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits et nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation des lecteurs. Notre modèle économique doit être réinventé pour trouver de nouvelles sources de revenus», a-t-il dit.



Son prédécesseur a regretté le climat délétère qui a prévalu entre lui et les employés. Il y a eu du mal mais ce mal est insignifiant par rapport aux bienfaits. Donc, je pars avec l’ambition de pouvoir revenir au Soleil, rendre visite à qui je veux, entrer et sortir.

Bes Bi