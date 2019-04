Passation de service Me Sidiki Kaba à Amadou Ba : «On vous a toujours appelé le grand argentier de l’Etat, maintenant vous êtes le Chef de la diplomatie du Sénégal»

Après les nominations, les choses sérieuses commencent avec l’étape des passations de service entre les ministres sortants et leurs successeurs. Me Sidiki Kaba a passé le témoin à Amadou Ba. Cette cérémonie qui s’est déroulée au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a été l’occasion pour le nouveau ministre des Forces armées de renouveler sa confiance à Amadou Ba, une personne qui selon lui peut relever tous les défis pour porter la voie du Président de la République.







«Vous êtes le 18e ministre de la République du Sénégal. On vous a toujours appelé le grand argentier de l’Etat, maintenant, vous êtes le Chef de la diplomatie du Sénégal. Vous êtes la voie du Sénégal et à ce niveau, vous serez amené souvent, à porter la parole du Président de la République Macky Sall qui engagera l’Etat du Sénégal par une voie libre et souveraine», a témoigné Me Sidiki Kaba.



Mansour SYLLA, (Actusen.sn)

