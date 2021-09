Passeports de service remis à la mafia chinoise: Abdou Diouf et Moustapha Niasse mouillés, les 600.000 dollars disparus, Wade dénonce L'affaire est suivie de près par l'ancien président Abdou Diouf. Il nomme l'ancien ambassadeur à Londres Saliou Djody Faye consul général à Hongkong, chargé de superviser le Fodes. Celui-ci rend compte au ministre des Affaires étrangères, Mustapha Niasse, grande figure de la vie politique locale, ancien directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor, deux fois Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2000.

En quelques années, le Fodes va brasser des centaines de milliers de dollars. Niasse remettra d'ailleurs un chèque élevé au Trésor public sénégalais. Mais une partie - on évoque 600 000 dollars - se serait évaporée entre Hongkong et Dakar, provoquant une affaire d'Etat au Sénégal.



Mustapha Niasse a été entendu les 6 et 7 décembre 2002 par la Division des investigations criminelles (DIC) sénégalaise. «Je n'ai rien à me reprocher dans la gestion de ce dossier», a-t-il déclaré. Le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade, adversaire d'Abdou Diouf, a néanmoins tenu une conférence de presse début décembre pour dénoncer cette corruption: «La réputation, la crédibilité de l'Etat du Sénégal est en cause», a-t-il déclaré.



