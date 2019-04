Passeports diplomatiques: Macky Sall met fin à la pagaille

Le Président Macky Sall veut mettre de l’ordre dans l’octroi des passeports diplomatiques. Évoquant le sujet, lors de la réunion du Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l’Etat a instruit le Ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ «à mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques, en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi ».



Dans son édition du week-end dernier, le journal « EnQuête » révélait que le Président Sall était en réalité excédé de la manière dont ce document est délivré. Un haut fonctionnaire dont les propos sont rapportés le journal a décrit une situation alarmante. "La manière dont on distribue les passeports diplomatiques est une véritable pagaille. Je ne viole aucun secret en disant que les États-Unis ont même eu à faire des observations au Sénégal », a-t-il dit, ajoutant que « notre pays est aussi dans le collimateur de l'Union européenne".

