Pathé Mbodj : «Wade est prêt à sacrifier son fils Karim pour déstabiliser le pays»

Invité de l’émission Remue-ménage sur la Rfm, ce dimanche, le journaliste et sociologique Pathé Mbodj est convaincu que Karim Wade ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle et qu’Abdoulaye Wade le sait. «Mais, ajoute-t-il, son père est prêt à le sacrifier pour déstabiliser le pouvoir.»



Se voulant plus précis, Pathé Mbodj affirme que Karim va débarquer au Sénégal et sera arrêté. Il croit savoir que Wade se saisira de l’«occasion pour vilipender le Président Macky Sall aux yeux de l’opinion internationale pour affirmer que le locataire de la présidence n’est pas un démocrate».



Senego