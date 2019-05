Pds : le réseau téléphonique se brouille entre Me Wade et Oumar Sarr Entre Me Abdoulaye Wade et Oumar Sarr, le réseau téléphonique est brouillé. C’est ce que rapporte "L’Observateur" ce jeudi, affirmant que le pape du Sopi a tenté de joindre son adjoint pendant trois tours d'horloge sans succès. C’était pour avoir le compte-rendu de la rencontre du Front de résistance nationale (FRN) sur le Dialogue politique. Finalement, l’ex-chef de l’Etat a dû se rabattre sur la femme d'Oumar Sarr, pour pouvoir communiquer avec lui.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

« J'ai la preuve que de ce que tout le monde te reproche. Les militants ne cessent de se plaindre de ton injoignabilité. Alors que je t'ai remis un téléphone portable pour pouvoir te joindre à tout moment. Nous ne pouvons pas être un grand parti et avoir des problèmes de communication », aurait débiné Me Wade, menaçant de destituer l’homme fort de Dagana.



Finalement, tout serait rentré dans l’ordre après l’intervention de Karim Wade depuis Doha.

