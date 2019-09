Pds : les fédérations de Rufisque, Yeumbeul et Guédiawaye soutiennent les Wade

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 11:25

A l’instar de plusieurs autres fédération nationale et de la diaspora, celles de Rufisque, Yeumbeul et Guédiawaye ont tenu une assemblée générale avec comme ordre jour le dernière nouvellement du secrétariat national et la fronde de certains responsables et militants du parti. Comme si elles se sont fait passer les mots, elles ont déclaré leur soutien à Me Abdoulaye Wade et son fils Karim avant de conclure par demander au parti de constater l’auto-exclusion de « certains responsables égarés » à leur tête Oumar Sarr.



