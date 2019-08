Pds: les frondeurs vont saisir les tribunaux La guerre promet d’être âpre au Parti démocratique sénégalais. Après avoir posé un acte fort, hier, en lançant un courant dénommé Suquali Sopi, lors d’une conférence de presse, Oumar Sarr et ses camarades comptent mener le combat pour le contrôle du parti.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Réfutant la nomination du nouveau Secrétariat national, les frondeurs ont déclaré la procédure illégale. En effet, disent-il, selon les articles 21 et 22 des statuts du parti, seul le bureau politique peut apporter des changements au sein du Secrétariat national.



Babacar Gaye, Oumar Sarr, Me El Hadji Amadou Sall et les autres, ont toutefois dit, devant la presse, leur détermination à mener le combat pour qu’une seule personne ne puisse plus prendre des décisions unilatérales au sein du Pds. Aussi, n’excluent-ils pas de saisir les tribunaux pour avoir gain de cause.

