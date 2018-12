Pêche: Le ministre Oumar Guèye remet un important lot de matériels aux acteurs de la pêche artisanale 4422 articles seront distribués dans 42 sites répartis dans six régions pour une valeur de 70 millions de FCfa au profit des pêcheurs, des mareyeurs, des femmes transformatrices et des plongeurs. La cérémonie s’est déroulée, hier, à l’Ecole nationale de formation maritime, en présence du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Oumar Guèye et des tous les acteurs, dans une ambiance festive et bon enfant.

Un acte de plus a été posé dans l’amélioration des conditions de travail des acteurs de la pêche. Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a remis, hier, un important lot de matériels aux acteurs de la pêche artisanale.



La cérémonie s’est déroulée à l’Ecole nationale de formation maritime, en présence des tous les acteurs, dans une ambiance festive et bon enfant. Le matériel est constitué de 4422 articles qui seront distribués dans 42 sites répartis dans six régions pour une valeur de 70 millions de FCfa au profit des pêcheurs, des mareyeurs, des femmes transformatrices et des plongeurs.



« Il s’agit de 170 bacs, de 2055 bacs, de 272 casques de sécurité, 259 tabliers, 317 paires de gants, 150 raclettes, 150 balais, 110 poubelles, 16 boussoles, 20 clés de séchage, 9 machines, 5 balances électriques, 136 matériels de plongeurs », a détaillé le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.



Oumar Guèye a souligné que cette politique d’amélioration des conditions de travail des acteurs de la pêche artisanale est adossée à une politique plus ambitieuse: celle de modernisation de la pêche pour faire de ce secteur, le socle du développement économique et social du Sénégal.



Pour étayer ses propos, il a cité les nombreuses actions posées depuis l’avènement du Président Macky Sall à la magistrature suprême. Il s’agit de la construction de quais modernes de pêche, de la subvention de l’essence de pirogue pour un montant de 8 milliards de FCfa, des gilets de sauvetage, des moteurs des pirogues, de l’acquisition des camions frigorifiques, des financements remis aux femmes transformatrices, etc. Il a annoncé que sous peu, 100 camions frigorifiques seront acquis et remis aux acteurs de la pêche. S’y ajoute la construction des ports de pêche, l’aménagement d’aires marines protégées pour assurer la reproduction de la ressource.



Oumar Guèye a assuré aux acteurs de la pêche que le gouvernement va poursuivre cette politique de modernisation : « Sur instruction de Son Excellence Macky Sall, nous continuerons à moderniser le secteur de la pêche conformément aux orientations du Plan Sénégal Emergent », a-t-il dit. Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a salué l’engagement aux côtés de l’Etat, les organisations professionnelles de pêche artisanale et industrielle, les femmes transformatrices, les conseils locaux de pêche artisanaux, les associations communautaires, les partenaires techniques et financiers. Il a donné rendez à ces acteurs pour d’autres inaugurations, de pose de première pierre, de remises de matériels, de financements…



Aux représentants des conseils locaux de pêche artisanaux, il a annoncé que leur doléance portant sur le reversement des 60 % des licences de pêche, vient d’être satisfaite par le chef de l’Etat. « Je vous annonce que Son Excellence Macky Sall a signé le décret 2018-1967 du 14 novembre 2018, portant affectation des redevances des permis et des redevances des autorisations de pêche aux Conseils artisanaux de pêche ».



Tous les représentants qui se sont succédé au micro, ont eu des mots de gratitude à l’endroit du chef de l’Etat et de son ministre que le maitre de cérémonie a qualifié de « ministre qui dit et qui fait ».



Et comme il fallait s’y attendre, la politique s’est invitée à la manifestation à deux mois de la présidentielle de 2019. Les responsables des pêcheurs, des femmes transformatrices et des mareyeurs se sont engagés à réélire le Président Macky Sall au premier tour. « Avec les infrastructures, le Pudc, la Bourse de sécurité familiale, le bilan du président Macky Sall parle de lui-même. Mais les acteurs de la pêche n’évoqueront pas ces réalisations. Nous allons sur la base des réalisations dans le secteur, élire le Président au premier tour », a lancé Thierno Mbengue.









