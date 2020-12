Pêche : Un repli de 20,9% observé au 3ème trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

S’agissant de la pêche artisanale, la Dpee souligne que la contreperformance notée est liée à la baisse des captures dans les régions de Saint-Louis (-4,1%), de Thiès (-29,1%), de Ziguinchor (-13,3%) et de Fatick (-58,7%). A Saint-Louis, le repli des débarquements est consécutif à l’hivernage qui annonce la fin de la grande campagne de pêche dans la région.



Pour ce qui est de Thiès, le troisième trimestre coïncide avec l’application de l’arrêté 009579 du 06/05/2020 fixant une interdiction de la pêche nocturne aux embarcations artisanales pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020.



Concernant Ziguinchor, la diminution des captures est en partie liée à la fermeture des frontières maritimes entre la Guinée Bissau et le Sénégal, suite à la pandémie de la Covid-19. Par contre pour la région de Fatick, le retour tardif des pêcheurs campagnards des fêtes de Tabaski et l’interdiction de la pêche nocturne ont été décisifs sur les débarquements de pêche artisanale.



Pour ce qui est de la pêche industrielle, le recul a porté essentiellement sur les « sardinelles, maquereaux, chinchards » (-56,9%) et le « thon » (-58,7%), en liaison avec la baisse des entrées de navires au Port de Dakar (-7,6%).



Sur un an, l’activité de pêche s’est repliée de 8,0%, au troisième trimestre 2020, suite à la baisse dans la pêche artisanale (-24,1%), notamment à Dakar (-33,0%), Saint Louis (-9,0%) et Thiès (-27,9%).



Dans ces régions, la contraction des captures est étroitement liée à la raréfaction des sardinelles, des serranidés, des chinchards, des sparidés, des crustacés et des mollusques sur la période sous revue. Sur les neuf premiers mois de 2020, une croissance de 6,5% de la pêche est notée, essentiellement portée par la pêche industrielle (+37,7%).



Pour sa part, la bonne orientation de la pêche industrielle est favorisée par des entrées importantes de bateaux au Port de Dakar (3331 navires sur les neuf premiers mois de 2020).

Adou FAYE











Source : Dans sa note de conjoncture du troisième trimestre 2020, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) s’est penchée sur le secteur de la pêche. Elle renseigne qu’en rythme trimestriel, l’activité de pêche s’est repliée de 20,9%, au troisième trimestre 2020, imputable aussi bien à sa composante artisanale (-19,0%) qu’industrielle (-23,7%).Source : https://www.lejecos.com/Peche-Un-repli-de-209-obse...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos