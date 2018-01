Pêcheur sénégalais tué : les précisions d'Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur Le ministre de l’Intérieur a vivement dénoncé, lundi, le meurtre du jeune pêcheur. Aly Ngouille Ndiaye dépêché à Saint-Louis pour apaiser les heurts, a tenu une rencontre avec des acteurs de la pêche, en présence d’autorités politiques, administratives et coutumières de la ville.

Il a annoncé que la marine sénégalaise sera déployée à la frontière du pays, en indiquant que la victime se trouvait dans les eaux sénégalaises lorsqu’il a été froidement abattu par un garde-côte mauritanien.



« Le troupeau mauritanien est chez nous avec un quota qui dépasse largement ce qui a été autorisé », a renseigné le ministre, qui rappelle que le Sénégal et la Mauritanie sont liés par l’histoire et la géographie.



M. NDIAYE a par ailleurs indiqué que les licences de pêche sont en bonne voie, en informant que des pourparlers sont en cours pour définir les termes d’une nouvelle convention de pêche.









Ndarinfo

