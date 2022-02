Pedja Mijatovic: "Le Real Madrid m'a déçu"

Battu dans les derniers instants par le Paris SG et Kylian Mbappé, mercredi, le Real Madrid va devoir se ressaisir au match retour, s'il veut se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.



La prestation des Madrilènes a énormément déçu les fans, dont Pedja Mijatovic. Sur les ondes de 'Cadena Ser', l'ancien footballeur s'est montré très critique à l'égard de l'équipe de Carlo Ancelotti.



"Lundi soir, j'avais un bon feeling, je pensais que le Real Madrid allait retrouver son style dans un match important. Mais après ce que j'ai vu ce soir, tout mon optimisme s'est effondré. Le Real Madrid m'a déçu sur tous les plans. J'ai vu un Real lent, sans personnalité. Je suis très inquiet. Si en 90 minutes, avec l'effectif que vous avez, vous n'êtes pas capable de tirer une seule fois au but... imaginez comment nous tous, Madridistas, sommes", a-t-il confié.



"Chaque équipe peut avoir une mauvaise soirée, quelques minutes où vous n'êtes pas bien. Mais 90... À aucun moment je n'ai eu le sentiment que le Real pouvait faire mieux que perdre, avoue-t-il. Tout reste possible, le deuxième match peut être gagné. Mais nous devons également tenir compte du fait que Casemiro et Mendy ne joueront pas, nous verrons comment Benzema se porte également. Nous devons beaucoup améliorer les performances de l'équipe, en particulier de Vinicius, dont nous attendions tous beaucoup plus ce soir", a ajouté le Monténégrin.



Pedja Mijatovic invite d'ailleurs Carlo Ancelotti à trouver des solutions pour le match retour, au Santiago Bérnabeu, le 9 mars. "J'imagine qu'Ancelotti doit être très inquiet. Mais il faut chercher des solutions. Et tu ne peux pas jouer plus mal que ce soir. Tout le monde doit s'améliorer, heureusement que nous avons eu un énorme Courtois. Nous devons bien nous préparer pour le match retour avec tous les absents que nous avons, avec tout ce que nous avons contre nous. J'espère que Madrid fera un bon match et donnera une bonne image. Parce que ce soir, ils ont donné l'image d'une équipe de second niveau. Et cela m'inquiète beaucoup", a-t-il conclu.