Pèlerinage 2018 : L’Arabie Saudite chamboule l’agenda du Sénégal

L’Arabie Saudite souhaiterait que le Sénégal avance les inscriptions au mois de février, pour clôturer au plus tard en avril, avant le mois de ramadan.



« Ce serait une bonne chose pour qu’il n’y ait plus de problème sur le pèlerinage. Débuter à temps et recenser tous les pèlerins, si cette information est avérée, ce serait un fait majeur », savoure une source contactée par la Rfm qui a livré l'information.



Mais, d’autres voyagistes privés pensent que cela risque de « tout chambouler ». Parce que les Sénégalais ne sont pas encore « habitués », les agences non plus.



Actuellement, la Commission nationale au pèlerinage est en Arabie Saudite, pour une réunion d’évaluation. Cette année, la commission a coopté des professionnels du pèlerinage pour que tout se passe bien.









Leral.net