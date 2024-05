Pèlerinage marial de Popenguine 2024 : Sonatel annonce le renforcement de son dispositif technique

Sonatel a renforcé toutes les capacités de ses réseaux pour accompagner le pèlerinage marial de Popenguine du 18 au 20 mai 2024 avec la mise en place d’un important programme d’extension pour assurer une bonne qualité de service durant le pèlerinage.



«En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel améliore également son dispositif d’accompagnement des pèlerins, en particulier celui des marcheurs. Les commodités habituelles sont mises à la disposition du comité d’organisation et de la presse pour un bon déroulement de l’évènement », lit-on dans le communiqué.



Pour cette 136ième édition du pèlerinage Marial de Popenguine, Sonatel intensifie de manière significative ses capacités réseaux. En plus du nouveau site permanant 2G/3G/4G sur Ndayane et du rajout de 06 nouveaux sites temporaires au niveau des zones de forte affluence (accueil des pèlerins sur axe routier Ngekhokh, ancien et nouveau sanctuaire, place Kizito, arrivée des marcheurs vers la Senelec corniche), Sonatel apporte cette année une innovation de taille avec le massive Mimo, une technologie de pointe pouvant offrir davantage de ressources et permettre ainsi une bien meilleure expérience client.



Selon Sonatel, cet ambitieux programme, fruit d’un travail d’anticipation depuis six mois, traduit de fortes hausses de capacités pour accentuer la couverture et préparer le réseau au pic de trafic attendu avec une hausse de +309% sur les capacités 4G++ (un total 11 sites) et une hausse de +170% sur les capacités 3G+ (un total 11 sites). Des points d’accès Wifi gratuits seront disponibles sur les deux sanctuaires pour améliorer l’expérience client sur l’internet mobile dans les zones de forte affluence, avec une surveillance renforcée du périmètre technique de l’événement, du dispositif de prise en charge des plaintes clients et un dispositif d’intervention rapprochée. Pour les besoins de la couverture de l’événement, la connectivité haut débit est optimisée avec le déploiement des liaisons spécialisées (LS), dont le besoin a été exprimé par le comité d’organisation pour permettre une retransmission en direct de l’événement à travers le monde entier. Leur siège est également connecté pour la coordination de leurs membres en plus des forfaits illimix.



La connectivité dans l’espace presse est également mise en place par Sonatel pour la couverture médiatique de l’événement comprenant des lignes internet, des lignes téléphoniques, des ordinateurs et imprimantes, etc. Un soutien multiforme est apporté au Comité inter décanal de coordination de la marche du pèlerinage (Cicomap) qui compte 30.000 marcheurs.



En plus du soutien en eau de soixante-dix mille (70.000) bouteilles avec notre partenaire Kirene distribuées aux marcheurs qui sont accueillis par nos équipes terrain à Ndayane et Popenguine et d’un apport logistique est apporté au comité. Des commodités, qui permettent aux pèlerins d’accomplir la marche dans les meilleures conditions. La disponibilité des produits et services orange est renforcée dans tous les points de présence des pèlerins par des tabliers et vendeurs terrain orange.

Adou FAYE