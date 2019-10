Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pellicules : Comment s'en débarrasser et faut-il les gratter ? Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 14:10 | | 0 commentaire(s)| Les pellicules sont de petites particules, des bouts de peau, aussi appelés squames, provenant de la tête et plus particulièrement du cuir chevelu. Leur présence sur le crâne est dû à un champignon très gourmand, le ‘’Malessezia’’. Comment s’en débarrasser et faut il les gratter pour les faire disparaître?

Ne surtout pas gratter



On vous déconseille même complètement d'essayer. Se gratter les pellicules peut être malsain pour le cuir chevelu et endommager les cheveux. En trop se grattant la tête, cela peut entrainer une inflammation, rendre la peau sensible et douloureuse, et peut même entrainer des plaies et des croûtes.



Comment se débarrasser des pellicules ?



On ne peut pas se débarrasser définitivement des pellicules malheureusement. On ne peut pas éradiquer le champignon mais on peut agir sur l'inflammation et limiter le développement des pellicules.

Pour cela, consulter un dermatologue s’avere nécessaire pour connaître son type de pellicules et donc le shampoing traitant approprié.



Pour se soulager…



Privilégiez de l'eau fraîche pour vous lavez les cheveux pour calmer et apaiser les sensations d’inflammation au moment du shampoing. Même réflexe au moment du séchage : réglez votre sèche-cheveux sur la température la plus basse. Bon à savoir : la chaleur excite les glandes sébacées, ce qui peut provoquer une surproduction de sébum.



Accueil Envoyer à un ami Partager