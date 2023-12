Pénurie de carburant aviation à l’Aibd : Air Sénégal annonce des vols impactés et mis en attente, cet après-midi En raison d’une rupture de pénurie carburant aviation (kérosène) annoncée à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass, plusieurs vols sont mis en attente ce jour. Il s’agit de HC331: Dakar- Casablanca, de HC417: Dakar-Milan et de HC331: Dakar-Cotonou.

La Direction Commerciale et Marketing indique que des vols de cet après-midi seront également impactés et mis en attente. Cette situation va concerner HC303: Dakar-Abidjan, HC209: Dakar-Conakry, HC213: Dakar-Banjul et HC205: Dakar-Nouakchott



Ainsi, Air Sénégal présente ses excuses pour le désagrément impactant toutes les compagnies aériennes à Diass et prend actuellement, toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer les vols.



Et, Air Sénégal invite les clients impactés à prendre contact avec son service client au +221 301 15 15 15, pour toute information complémentaire.











Direction Commerciale et Marketing





