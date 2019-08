Pénurie de sucre : le ministère du Commerce dément et avertit Des rumeurs de pénurie de sucre circulent depuis quelques jours. Une information démentie, cependant, par le Directeur du Commerce.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

« Ce qu’il y a, c’est une perturbation dans la distribution du sucre depuis la période de la tabaski. Mais nous travaillons d’arrache-pied avec la compagnie sucrière depuis des jours et aujourd’hui toutes les structures de distribution sont approvisionnées », a déclaré le Directeur du Commerce à la RFM.

Ousmane Mbaye avertit, toutefois, contre toute velléité d’organiser une pénurie pour augmenter les prix. « Des mesures seront prises contre toute personne qui tentera d’augmenter les prix du sucre», a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos