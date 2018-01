Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: Découvrez ces couples de stars qui se sont séparés en 2017 Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2018 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Les histoires d’amour finissent mal en général et les célébrités sont souvent concernées par ces drames sentimentaux. Sur la planète people, les amours vont et viennent, ils durent quelques mois ou des années et 2017 a connu de nouvelles séparations. Du couple mythique au simple flirt, ils ont décidé d’officialiser leur rupture cette année. Retour en images sur les séparations de stars en 2017.

Robert Pattinson et FKA twigs

En couple depuis septembre 2014, l’acteur et la danseuse anglaise ont mis fin à leur histoire en octobre dernier après deux ans de fiançailles. Depuis de longs mois, des rumeurs de rupture couraient. Cet été, FKA twigs a été surprise avec un autre homme. La passion se serait simplement éteinte entre les deux artistes. “Ils savent tous les deux que leur couple ne fonc­tion­nait plus”, a confié une source au journal The Sun.

Janet Jackson et Wissam Al Mana

Trois mois après la naissance de son premier enfant, en janvier dernier, la chanteuse a décidé de quitter son mari. Janet Jackson et Wissam Al Mana s’étaient unis en 2012, un an après le début de leur relation. De neuf ans son cadet, le comportement du milliardaire serait à l’origine de la rupture. “C’était une situation abusive. C’est venu tard dans leur relation, les abus verbaux et l’impression d’être une prisonnière dans sa propre maison”, a confié Randy Jack­son, l’un des frères de l’artiste. Selena Gomez et The Weeknd

Au bout de dix mois de relation, Selena Gomez et The Weeknd ont rompu. La distance et des plannings très chargés pour les deux artistes seraient à l’origine de la rupture. “Ils ont été honnêtes et ouverts par rapport à leur relation et la direction qu’elle prenait. La distance a sans aucun doute joué un rôle”, a confessé une source proche des protagonistes à E! News. Un retour de flamme entre Selena Gomez et Justin Bieber aurait pu être une conséquence de cette rupture.

Orlando Bloom et Katy Perry

Le couple fun de la planète Hollywood s’aime et se déchire. Orlando Bloom et Katy Perry s’étaient amourachés en janvier 2016 après la cérémonie des Golden Globes. Des rumeurs de séparation ont rapidement circulé entre l’interprète de Firework et la star de Pirates des Caraïbes, mais c’est en mars dernier que l’annonce de la séparation a été faite via leurs agents respectifs. “Nous pouvons vous confir­mer qu’Or­lando et Katy prennent une distance respec­tueuse et affec­tueuse pour le moment.” Mais à l’automne, des rumeurs les annonçaient de nouveau ensemble. Affaire à suivre donc ! Scarlett Johansson et Romain Dauriac

Publicité Scarlett Johansson et Romain Dauriac L’actrice américaine et le publicitaire français ne sont officiellement plus mariés depuis le 12 septembre 2017. Parent d’une petite Rose Doro­thy (3 ans), ils se sont mis d’accord pour la garde partagée de leur fille.

Ben Stiller et Christine Taylor

Après dix-sept ans de mariage, les deux comédiens ont achevé leur histoire. C’est dans un communiqué, tout en sobriété, que le couple a annoncé sa séparation : “avec un immense amour et respect l’un pour l’autre, et les 17 années que nous avons passées ensemble en tant que couple, nous avons pris la décision de nous séparer”. Ils s’étaient rencontrés lors du tournage de la série Heat Vision and Jack. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Ella Olivia et Quinlin Dempsey.

