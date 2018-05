Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: La fille de l’acteur Jackie Chan fait une troublante révélation sur sa vie (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mai 2018 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

C’est le mardi 24 avril, qu’Etta Ngn, la fille âgée de 19 ans de l’acteur multi-récompensé Jackie Chan, a lancé un appel à l’aide avec une vidéo partagée sur Youtube.

Dans la vidéo, sa petite amie et elle ont déclaré dormir dehors à cause de leurs « parents homophobes ». Les deux adolescentes sont en couple depuis février 2017, et Etta NG Chok Lam a fait son coming-out il y a six mois sur Instagram. Elle vit habituellement avec sa mère à Hong-Kong et n’a pas de relation avec son père.

« J’ai demandé de l’aide à tous, mes amis, à toute ma famille et tout le monde nous a envoyé vers des foyers, où ils savaient que nous allions être séparées », explique Andi Autumn. Les deux jeunes femmes souhaitent « montrer aux gens que deux personnes amoureuses sont en train d’être séparées » et qu’elles ont besoin d’aide pour pouvoir rester ensemble.

« Les gens à travers le monde nous soutiennent tandis que les médias hong-kongais se moquent. J’ai grandi dans un milieu fait de pensées négatives et d’étroitesse d’esprit, mais aujourd’hui, je réalise que je peux utiliser mon expérience pour dire mes vérités et aider ceux qui sont comme moi. Heureusement que j’ai grandi depuis cette époque où j’étais fragile face à ce que le monde pouvait m’apporter. Merci pour tout votre amour et merci de m’accepter telle que je suis. »



AUTEUR: Amadou Bailo Diallo



Accueil Envoyer à un ami Partager