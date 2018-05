Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People : Nicki Minaj en couple avec Enimem ? La chanteuse réagit (Vidéo) Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mai 2018 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

La célèbre rappeuse, Nicki Minaj a révélé vendredi dans une publication sur son compte Instagram, qu’elle entretient une relation amoureuse avec Eninem.

La chanteuse de 35 ans avait publié une vidéo pour promouvoir « Big Bank », son nouveau single. Les paroles, de cette musique comme sur la légende de sa publication laissent peu de place au doute.

« Je leur ai dit que j’avais rencontré Slim Shady, j’ai mis le grappin sur EM. » Ce mystérieux Em n’est personne d’autre qu’Enimem.







A la suite de cette révélation, une fan curieuse a voulu savoir si elle était en couple avec le rappeur

« Tu sors avec Eminem ? » a demandé la jeune femme en commentaire, une question à laquelle Nicki Minaj a simplement répondu « Oui ».



Quelques minutes plus tard, Eminem a confirmé la révélation de Minaj « Tu sais que c’est vrai … » Minaj lui répondit en écrivant : « Bébé, je pensais que nous allions le garder jusqu’ après le mariage. On en discute plus tard à la maison. »



Nicki Minaj était en couple avec le rappeur Nas mais les deux se sont séparés en janvier à cause de la distance, rapporte Daily Mail. Une romance qui aurait pris fin en janvier dernier à cause de la distance, rapporte le Daily Mail, la chanteuse vivant à Los Angeles et le rappeur à New York. Avant cela, elle est restée pendant deux ans, entre 2015 et 2017, avec Meek Mill, un autre rappeur américain.

De son côté, Eminem a connu une relation instable avec Kimberley Anne Scott. Les deux s’étaient séparés en 1995 après la naissance de leur Hailie mais ils se sont remis ensemble et en 1999, ils se sont mariés. En 2001, ils ont divorcé et se sont remariés en 2006, avant de se séparer définitivement.

Crédit photo : thesource

Gaelle Kamdem



