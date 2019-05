Personnalités consensuelles pour conduire le dialogue: Famara Sagna et Serigne Diop… pressentis

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019

Après Mazide Ndiaye et Babacar Guèye (contestés par le pouvoir), d’autres noms circulent parmi les potentielles personnalités neutres devant conduire le dialogue entre le pouvoir et l’opposition. L’As qui donne l’information, cite les professeurs Aliou Sall, Babacar Kanté, Serigne Diop et l’ancien baron socialiste Famara Ibrahima Sagna.



Le journal souligne cependant que les noms des deux dernières personnalités citées sont fortement pressentis. Plusieurs ministres et ancien président du Conseil économiques social (actuel Cese), Famara Ibrahima Sagna pour ne pas le citer, est décrit comme un grand médiateur.



D’après le journal L’As, il avait par le passé joué un rôle majeur dans la médiation entre Abdou Diouf et d’Abdoulaye Wade. Un rapprochement qui a permis à ces deux hommes de former ensemble un gouvernement de majorité présidentielle le 7 avril 1991. Quant à Serigne Diop il jouit d’une solide réputation après son passage à la médiature de la République et dans d’autres dossiers.

