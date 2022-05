Personnel de la Société Eiffage de la concession sur l’Autoroute de l’Avenir : la colère du personnel gronde Le Collège des délégués du personnel de la Société Eiffage de la concession sur l’Autoroute de l’Avenir (SECAA- EOS) annonce le dépôt d’un préavis de grève, dans une note parvenue à Emedia. "Le 29 avril 2022, suite à une tentative de conciliation tenue à l’Inspection du travail de Dakar, relative à un différend collectif nous ayant opposés sur neuf points, vous nous aviez opposé une fin de non-recevoir sur les points essentiels de notre plateforme revendicative, au nombre de six. emedia

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Par cette présente et conformément à l’article 25 de la Constitution du Sénégal qui consacre le droit de grève, nous venons déposer auprès de vous ce préavis", lit-on dans le document.



Lequel précise que "le mouvement de contestation" aura lieu "sur tous les sites et services des deux entreprises" du mardi 7 au jeudi 9 juin 2022, soit une durée de 48 heures.



Le personnel de l’Autoroute de l’Avenir réclame, entre autres revendications, "le renouvellement de l’intéressement, l’octroi d’une prime de risques, l’entrée dans le capitale sociale de l’entreprise, la consultation ou la connaissance de la recette informatique par les caissiers au moment de leur arrivée pour comparaison avec la recette physique".



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook