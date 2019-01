Perturbation du trafic ferroviaire: 7 cheminots passent le 31 au Commissariat central de Thiès

7 cheminots de l’entreprise Dakar-Bamako (DBF) ont passé la nuit du 31 décembre dans les locaux du Commissariat central de Thiès. Ils ont été placés en garde-à-vue pour avoir perturbé le trafic ferroviaire et routier lundi, en début de soirée, à Thiès.



Les cheminots qui exigeaient des deux Etats (Mali et Sénégal), la mise à disposition d’une somme de 20 milliards de FCfa pour la relance du chemin de fer et le paiement immédiat de 2 mois d’arriérés de salaire sont allés à la gare ferroviaire pour bloquer les différents accès du train en déraillant les wagons en stationnement, après leur face-à-face avec la presse.















Le Quotidien

