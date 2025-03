Perturbations annoncées dans la production du pain : La FNBS dément toute grève pendant le Ramadan, mais… La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a tenu à dissiper toute confusion concernant une éventuelle grève du secteur de la boulangerie les 18 et 19 mars 2025. Dans un communiqué officiel, l'organisation affirme ne pas être à l'origine de ces appels et rassurer les consommateurs sur la continuité de l'approvisionnement en douleur durant cette période marquée par le Ramadan et le Carême, des moments de forte consommation et de solidarité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 15:58

Toutefois, la FNBS rappelle que les préoccupations des boulangers restent entières. Parmi les revendications figurent :



La vérité des prix , avec une exigence de transparence dans la fixation des tarifs du pain pour garantir à la fois une juste rémunération des professionnels du secteur et des prix accessibles aux consommateurs.



Une révision du système d'homologation , afin qu'il reflète mieux les réalités économiques du métier de boulanger.



L'application stricte du décret 2277 du 31 décembre 2019 , qui encadre le secteur et dont le respect intégral est jugé essentiel pour une meilleure structuration du marché.



Soucieuse de l'intérêt général, à travers ce communiqué, la FNBS réaffirme son engagement en faveur du dialogue avec les autorités compétentes pour trouver des solutions pérennes aux difficultés du secteur.



Elle privilégie ainsi la concertation plutôt que la confrontation, dans l'optique de préserver la stabilité de l'approvisionnement en douleur sur l'ensemble du territoire.



