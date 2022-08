Perturbations de la traversée Dakar-Gorée : les Insulaires bloquent la chaloupe

«Toute la population de Gorée est sortie bloquer la chaloupe parce qu’elle en a marre des conditions de liaison maritime Dakar-Gorée parce que Gorée est la raison d’être de cette liaison. Aujourd’hui, on n’a pas voulu intégrer la taxe municipale dans le ticket de la chaloupe», confie un riverain.



En effet, ceux qui viennent à Gorée, s’acquittent d’un montant de 500 F en guise de taxe de cession de services municipaux dès l’entrée de l’île. En plus de la prise en compte de la taxe dans le ticket de la chaloupe déjà approuvée, les Insulaires réclament aussi le déblocage de la subvention du Port autonome de Dakar. « Ça fait deux ans que les 20 millions qu’on devait nous donner, sont bloqués», renseignent les riverains.



Parmi les doléances des populations, il y a également la porte des Goréens. La question de l’emploi des jeunes fait également partie des préoccupations des Insulaires. Ils réclament l’insertion des jeunes au sein de la liaison Dakar-Gorée gérée par le Port autonome de Dakar.



Les riverains affirment avoir rencontré le maire de la ville, Me Augustin Senghor, mais aussi l’administrateur de l’embarcadère avant de passer à l’acte. Le PCA du Port autonome de Dakar, Moussa Sy a rencontré les manifestants.

