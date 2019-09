Pétrole et Gaz : Cosmos vend des parts à la compagnie pétrolière d’Abu Dhabi, le magazine Intelligence Africa confirme Sonko

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2019

Cosmos a vendu une partie de ses parts sur l’exploitation du pétrole du champ commun entre le Sénégal et la Mauritanie. Ces parts vendus à la société des Emirats Unis, sont estimés à 10% sur les 28%, détenus en Mauritanie et 30% de ses parts au Sénégal.



L’information est donnée par le magazine Intelligence Africa qui, d’après la RFM, semble confirmer les propos d’Ousmane Sonko, tenus vendredi dernier, lors de la manifestation du mouvement « Aar Li Nu Bokk ». Sonko avait dit que la Compagnie d’Abu Dhabi a vendu ses parts du pétrole du Sénégal à une compagnie pétrolière des Emirats Unis.



Mais, il a été révélé que les investissements des Emirats Unis ont augmenté en Mauritanie et de nombreux projets lancés dans ce pays.



A titre de rappel, la société américaine Cosmos Energy avait attribué une partie importante de ses parts à la société britannique BP. Lesdites parts cédées, étaient estimée en valeur à un milliard de dollars. Et, BP avait même signé une convention pour prendre les 62% des parts sur le projet d’exploitation du Gaz sur les côtes mauritaniennes et 39% sur le projet, situé dans les eaux sénégalaises.



