Pétrole et Gaz: Macky Sall veut garantir "une gestion inclusive, sereine et durable"

Le président de la République, Macky Sall, a exprimé mardi son ambition de garantir "une gestion inclusive, sereine et durable" des ressources pétrolières et gazières par la maîtrise des enjeux sécuritaires, géostratégiques et économiques.



"Nous connaissons les risques auxquels font face les pays soudainement promus de richesses naturelles. Il est donc impératif de prendre des mesures conservatoires visant à préserver la nation de toutes les externalités négatives liés au développement de l’industrie pétrolière", a expliqué M. Sall.



Le Président Sall intervenait lors de l’ouverture des travaux du Dialogue national sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).



"C’est pourquoi, j’ai souhaité engager avec les forces vives de la nation, une réflexion prospective sur l’utilisation future des revenus du pétrole et du gaz même si les premiers barils ne seront produits que vers 2021-2022", a indiqué Macky Sall.



Le chef de l’Etat qui s’est félicité de la présence massive de toutes ces forces vives de la nation, a rappelé l’esprit républicain de cette concertation.



Plusieurs présentations sont prévues pour marquer ce Dialogue national sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières dont la clôture des travaux est prévue en fin de journée.

